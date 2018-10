Wahlen und Ehrungen

Lorsch.Der Leichtathletik-Club Lorsch (LCO) lädt zu seiner Jahreshauptversammlung ein. Termin ist am 14. November (Mittwoch). Getagt wird um 20 Uhr in der Gaststätte Sentamil im Ehlried.

Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Vorstandswahlen. Zu besetzen sind die Positionen: zweiter Vorsitzender, Sportwart, Pressewart und Kassenwart, erinnert für den Vorstand Claudia Specht. Zudem stehen Ehrungen verdienter Mitglieder an. Auch LCO-Termine werden ein Thema sein. Zu den Großveranstaltungen gehört unter anderem der Silvesterlauf am 31. Dezember, zu dem erneut zahlreiche Teilnehmer in Lorsch erwartet werden. sch

