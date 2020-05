Wahrscheinlich kein Sommer-Open-Air

Einhausen.Wahrscheinlich wird auch das für den 21. und 22. August geplante Sommer-Open-Air auf dem Hallenbad-Platz wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Noch sei eine endgültige Entscheidung nicht gefallen, sagte Bürgermeister Helmut Glanzner gestern. „Tendenziell eher nein“, beantwortete er die Frage, ob die Veranstaltung in diesem Jahr in die dritte Runde gehen kann. In Zusammenarbeit mit der Popakademie in Mannheim wurde in den vergangenen beiden Jahren jeweils ein attraktives Programm für Musikfans zusammengestellt. kel

