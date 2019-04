Waldschwimmbad startet Vorverkauf von Dauerkarten

Lorsch.Ab dem 3. Mai können Wasserratten im Lorscher Waldschwimmbad wieder in die Fluten eintauchen, ihre Bahnen ziehen und sich erholen. Im zweiten Jahr wird die Freizeiteinrichtung von dem Bensheimer Energiedienstleiter GGEW betrieben.

Bereits am heutigen Samstag und am morgigen Sonntag sowie am Wochenende nach Ostern können Dauer- und Familienkarten für die Freibadsaison direkt vor Ort

...