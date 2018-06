Anzeige

Lorsch.Auf gleich drei Wallfahrten weist die katholische Pfarrgemeinde St. Nazarius in nächster Zeit hin. Start ist am 16. August (ein Montag) die Wallfahrt per Bus zum Heiligen Rochus nach Hainhausen.

Eine Wallfahrt zu Fuß und per Rad schließt sich am 22. August an. Sie führt die Lorscher nach Maria Einsiedel.

Die Pilgerreise zur Schmerzhaften Muttergottes nach Dieburg ist für den 7. September (ein Dienstag) terminiert.