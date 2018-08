Anzeige

Lorsch.Die Pfarrwallfahrt von St. Nazarius führt am 19. August (Sonntag) nach Maria Einsiedel. Die Fußwallfahrt beginnt um 6.15 Uhr an der Kirche. Die Radwallfahrer starten um 8 Uhr ebenfalls an der Pfarrkirche.

Unterwegs gibt es Gebetsstationen. Um 10 Uhr ist der gemeinsame Treffpunkt bei der letzten Station im Gernsheimer Wald und der Einzug zur Kapelle. Der Gottesdienst in Maria Einsiedel beginnt um 11 Uhr.

Das Fürbittenbuch für die Pfarrwallfahrt liegt inzwischen am Reliquienaltar in Lorsch aus. Wer möchte, kann dort Fürbitten, Sorgen und Wünsche eintragen. Die Texte der Gläubigen werden als Fürbitten in der Gnadenkapelle verlesen, erinnern die Katholiken von St. Nazarius. red