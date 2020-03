Walzer und Operetten

Lorsch.Zum Rathauskonzert sind Zuhörer am 8. März (Sonntag) in den Nibelungensaal des Alten Rathauses in Lorsch eingeladen. Diesmal kann man in der guten alten Zeit um 1900 schwelgen, als beschwingte Salonmusik die großen Hotels und Kaffeehäuser erfüllte.

Thomas Adelberger, Organisator des Konzerttermins, lädt um 18 Uhr zu „Perlen der Salonmusik“ ein. Der Lorscher ist selbst Mitglied der

...