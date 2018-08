Anzeige

Kinder brauchen Wurzel und Flügel – viele Leser werden dieses Zitat kennen, egal, ob es sich nun um ein altes neuseeländisches Sprichwort handelt oder ob das Zitat Johann Wolfgang von Goethe zugeschrieben wird. Vollständig lautet es: „Zwei Dinge sollen Kinder von ihren Eltern bekommen: Wurzel und Flügel.“

Eine Erinnerung bis ins hohe Alter

Der Einschulungstag ist ein ganz wichtiger Tag für alle Beteiligten, diese Wurzeln und Flügel zu spüren. Eine Einschulungsfeier, die Begrüßung in dem neuen Lebensabschnitt, wird dauerhaft in Erinnerung bleiben. Auch im fortgeschrittenen Lebensalter kann man sich noch lebhaft an dieses Ereignis erinnern.

Großeltern wichtige Begleiter

Wie schade, wenn nun die Teilnahme in der Nibelungenhalle erstmals mit zwei Eintrittskarten für Angehörige pro Kind reglementiert werden musste. Großeltern und Paten sind mitunter wichtige Bezugspersonen und Entwicklungsbegleiter.