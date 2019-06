Was ein Name bedeuten kann

Lorsch.„Was löst es in mir aus, beim Namen gerufen zu werden?“ Diese Frage wird beim nächsten Treffen des Ökumenischen Bibelkreises diskutiert. Die für jeden Interessierten offene Runde trifft sich dazu am kommenden Sonntag (30.), und zwar um 19.30 Uhr im Martin-Luther-Haus am Wingertsberg.

Wird mit der Namensnennung versucht, Macht über die angesprochene Person auszuüben? Geht es um eine Art

