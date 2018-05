Was im Notfall zu tun ist

Fachfrau Ute Fuchs malte mit Faschingsfarbe „Verletzungen“ auf die Arme der Kinder und zeigte dann, wie sie einen Verband anlegen können. © Weinbach

Lorsch.Wer heutzutage einen Führerschein machen will, muss nachweisen, dass er erfolgreich einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert hat. Weil aber Erste Hilfe nicht nur für Erwachsene notwendig ist, bietet das Rote Kreuz auch bereits für Vorschulkinder einen solchen Kurs an. Jetzt hatten sich die Mädchen und Buben der Gruppen Pinguin, Dino und Hasen mit ihren Erzieherinnen Erika Ringel und Elke Hanf in der

...

Sie sehen 16% der insgesamt 2595 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 02.05.2018