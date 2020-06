Weben, färben, Wolle verarbeiten

LORSCH.Unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln finden am kommenden Wochenende (13. und 14. Juni) wieder Thementage in Lauresham statt. Jeweils zwischen 11 und 17 Uhr sind Besucher im Experimentalarchäologischen Freilichtlabor an der Welterbestätte Kloster Lorsch dazu eingeladen.

Alltagsarbeiten im Mittelalter

Passend zum Jahresthema Textilien geht es auf dem Gelände des

...