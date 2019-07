Webseiten mit HTML erstellen

Lorsch.Wer seine eigene Webseite erstellen will, kann dafür die Sprache HTML nutzen. HTML ist eine universelle Sprache zum Erstellen von Web-Seiten mit einem beliebigen Texteditor. In einem Kurs der Kreisvolkshochschule in Lorsch werden die grundlegenden Programmier- und Gestaltungsregeln dieser Sprache vermittelt.

Windows-Kenntnisse nötig

Der Kurs läuft am morgigen Freitag (5.) von 18 Uhr bis 21.45 Uhr und am Samstag (6.) von 9 bis 16.15 Uhr in Lorsch im Haus Löffelholz in der Römerstraße 16. Für die Teilnahme sind Windows-Grundkenntnisse erforderlich.

Interessenten melden sich an bei der Kreisvolkshochschule unter der Rufnummer 06251/17296-18 oder online unter www.kvhs-bergstrasse.de. red

