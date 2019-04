Wechsel im Gemeindebüro

Lorsch.Nach 38 Jahren hört Renate Mohr als stellvertretende Gemeindesekretärin der Evangelischen Gemeinde in Lorsch auf. In fast vier Jahrzehnten Tätigkeit im Gemeindebüro hat sie mit den Pfarrern Katja Hennings, Renatus Keller, Uta Voll, Alfred König und Thomas Blöcher zusammengearbeitet, auch wenn sie in den letzten Jahren die Gemeindesekretärin Ursula Adrian nicht mehr in Vollzeit unterstützte.

Pfarrer Renatus Keller dankte Renate Mohr für ihr Engagement. Sie arbeitet auch weiterhin ehrenamtlich beim Besuchsdienst der Gemeinde und im Kindergottesdienst mit.

Renate Mohr wurde 1980 in den Kirchenvorstand gewählt und engagierte sich seit der Zeit ehrenamtlich im Gemeindebüro, bis sie 2002 als stellvertretende Mitarbeiterin eingestellt wurde. Auch Ursula Adrian würdigte ihre Kollegin und erinnerte an die Anfänge vor fast 40 Jahren, als es noch keinen PC gab und alles mit der Schreibmaschine geschrieben und über Karteikarten bearbeitet werden musste. Renate Mohr dankte allen für die gute Zusammenarbeit.

Mit Fritz Loseries gibt zudem ein Kirchenvorstandsmitglied sein Amt aus beruflichen und gesundheitlichen Gründen auf. Er arbeitete zwölf Jahre im Kirchenvorstand mit und war überwiegend im Bauausschuss tätig. In seine Amtsperiode seien viele Restaurierungen und Reparaturen des Kirchengebäudes und des Martin-Luther-Hauses gefallen, aber ganz besonders habe Loseries sich bei der Sanierung des Pfarrhauses eingebracht, dankte Pfarrer Keller dem scheidenden Kirchenvorstandsmitglied. Auch Fritz Loseries wird sich weiterhin für die Kirche engagieren – als Umweltbeauftragter des Dekanats Bergstraße. Loseries dankte für die anerkennenden Worte und berichtete von seinem Umzug nach Lorsch, als er und seine Frau ganz besonders nett von der Evangelischen Gemeinde empfangen worden seien. So seien beide in den Kirchenchor eingetreten und schnell mit der Gemeinde zusammengewachsen,

Nachfolger bereits gefunden

Pfarrer Keller berichtete, dass sich für die scheidenden Mitarbeiter Nachfolgerinnen gefunden haben. Mit Ingrid Schubert-Roß rückt eine Frau in den Kirchenvorstand nach, die sich schon seit Jahren engagiert. Auch ihre Tochter Sophie Roß ist seit ihrer frühesten Jugend in der Gemeinde verankert. In den letzten Jahren habe sie schon Vertretungsdienste im Gemeindebüro übernommen, freute sich Pfarrer Keller über die neue stellvertretende Gemeindesekretärin. Gemeinsam mit Pfarrer Thomas Blöcher wurden Ingrid Schubert-Ross und Sophie Roß eingesegnet und beglückwünscht – und dies auch von der stellvertretenden EKHN-Kirchenpräsidentin Ulrike Scherf, die am Gottesdienst teilgenommen hatte. par

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 25.04.2019