Weihnachtsbasar in der Viehweide

LORSCH.Just in der Stunde, in der der Förderverein der Lorscher Kindertagesstätte in der Viehweide zum Weihnachtsbasar unter freiem Himmel geladen hatte, schaffte es die Sonne zwischen dem Nebel und den Wolken dieser Tage durchzukommen. Bei somit schönem Winterwetter war die Stimmung im Hof der Kindertagesstätte bestens. Munter bereiteten sich die Mädchen und Jungs leckere Waffeln zu. Zudem wurden Plätzchen, gebrannte Mandeln, Kirschsoße, aber auch Vogelfutter verkauft. Fördervereins-Vorsitzende Yvonne Matzke zeigte sich zufrieden mit der Veranstaltung – eine Premiere. Mit dem Erlös unterstützt der Verein die Arbeit des Kindergartens. In der Vergangenheit wurden seitens des Fördervereins beispielsweise bereits Ausflüge in den Wormser Tierpark unterstützt. Ein Projekt, das absehbar anstehen könnte, wäre die Anschaffung einer Rusche. thz/Bild: Zelinger

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 10.12.2019