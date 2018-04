Welche Geheimnisse Knochen verraten

Anzeige

Lorsch.Nach der Sonderausstellung „Begraben und Vergessen? Knochen erzählen Geschichte“ in der Zehntscheune auf dem Lorscher Klostergelände im vergangenen Jahr, bietet eine neue Reihe, die am Freitag startet, weitere Einblicke in aktuelle Forschungsprojekte zu den Themen Anthropologie und Archäozoologie. Gleich mehrere renommierte Wissenschaftler beschäftigen sich an fünf Terminen bis in den August hinein mit spannenden Fällen aus den beiden Bereichen.

Die Reihe beginnt am Freitag, 20. April mit dem Vortrag „Mumien – Archive des Lebens und ihre Erforschung“ von Wilfried Rosendahl. Er ist Direktor der Reiss-Engelhorn-Museen in Mannheim sowie des dortigen Curt-Engelhorn-Zentrums für Kunst- und Kulturgeschichte. Außerdem leitet Rosendahl das „German-Mummy-Projekts“.

Die Vorträge im Überblick Claus Kropp beschließt die Vortragsreihe im August. © Funck Freitag, 20. April: „Mumien – Archive des Lebens und ihre Erforschung“ von Wilfried Rosendahl, Reiss-Engelhorn-Museen. Freitag, 25. Mai: „Armut, Krankheit und Tod. Frauenschicksale anhand des Spitalfriedhofs in Basel“ von Gerhard Hotz, Naturhistorisches Museum in Basel. Freitag, 8. Juni: „Was verraten uns archäologische Tierknochen aus dem Kloster Lorsch über die Menschen, die dort lebten?“ von Kerstin Pasda, Friedich-Alexander-Universität in Erlangen. Freitag, 29. Juni: „Was Isotopen uns über die Ernährung des Menschen erzählen können“ von Corinna Knipper, Curt-Engelhorn-Zentrum für Archäometrie. Freitag, 24. August: „Individuum 41017. Schlaglichter zum Leben und Sterben eines Lorscher Mönches aus dem Mittelalter“ von Claus Kropp, Leiter Freilichtlabors Lauresham. red

Alle Vorträge finden im Schaudepot Zehntscheune auf dem Gelände der Lorscher Welterbestätte rund um Königshalle statt. Der Veranstaltungsbeginn ist jeweils um 19 Uhr, der Eintritt ist frei. red