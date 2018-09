Welchen Erfolg haben Bittgebete?

Lorsch.Der Ökumenische Bibelkreis lädt zu einem Treffen ein. Termin ist am kommenden Sonntag (9.) um 19.30 Uhr. Im Paulusheim heißt das Motto „Bittet – und dann?“. Gesprochen wird über den Sinn und Erfolg von Bittgebeten.

Häufigstes Gebet der Christen

„Das Bittgebet ist das häufigste Gebet der Christen“, erinnert für den Bibelkreis Albert Bähr. Beim Treffen sollen Teilnehmer ihre Erfahrungen zu Sinn und Erfolg des Bittgebets einbringen.

Nachgedacht wird darüber, ob man Gott über seine Not erst informieren muss, um ihn umzustimmen oder ob das Bittgebet einen anderen Sinn hat sowie was ist, wenn man nicht beten kann. Erklärt wird, was die Bibel dazu lehrt. red

