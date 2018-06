Anzeige

Das Seminar findet statt am kommenden Freitag (8.). Es läuft von 19 bis 22 Uhr im Haus Löffelholz in der Römerstraße 16 in Lorsch. Nähere Informationen dazu gibt es bei der Kreisvolkshochschule unter der Rufnummer 06251/17296-15. Dort ist auch die vorherige Anmeldung möglich. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 04.06.2018