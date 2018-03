Weltschmerz jenseits der Anbiederung

Anzeige

Vor gut zwei Jahren gastierte das Duo mit „Ach Mensch“ an gleicher Stelle. Der Nachfolger steht dem kaum nach: Misanthropische Balladen in Moll mit unberechenbaren Texten und clownesk-lakonischer Theatralik erzeugen einen Ekel vor der Welt und den Menschen, der sich auf wundersame Weise dann doch noch in Liebe und Zuversicht verwandelt. Simon & Jan bringen einen zum Weinen und wischen die Tränen im gleichen Moment mit einer Geste der Ermunterung weg. Das Leid an der Gegenwart wird regelrecht zur Kunstform erhoben, allerdings ohne sich in Selbstmitleid zu baden. Die chronisch skeptischen Lyrics und entwaffnende Wahrhaftigkeit machen den Abend zu einer reinigenden Sitzung, aus der man intellektuell erfrischt ins dunkle Leben zurückgeschickt wird.

„Extremliedermaching“

„Im Himmel gibt es keine Jungfrauen. Und wenn doch, dann sollen sie es bleiben.“ Eine Zeile, die man dereinst getrost auf den Grabstein des Duos meißeln könnte. Doch bis dahin ist es noch sehr weit. Erst 2014 haben sie den Nachwuchspreis beim Prix Pantheon gewonnen, 2016 folgten der Förderpreis der Stadt Mainz im Rahmen des Deutschen Kleinkunstpreises und der Bayrische Kabarettpreis in der Kategorie Musik. Die Enddreißiger aus Oldenburg sind führende Vertreter des nicht existierenden Genres „Extremliedermaching 4.0“. Larmoyant, bissig und mit zartem Vibrato entwerfen sie architektonisch vollendete Songbauwerke von feingliederiger Eleganz. Mit politscher Botschaft, aber ohne politische Texte. Sie zeigen dem Publikum weder Zeigefinger noch Mittelfinger, sondern einen möglichen Ausweg aus der Misere. Nur ganz selten werden die Lieder allzu deutlich: „Jeder Nazi sollte sein eigenes Mahnmal im Vorgarten bekommen“, kommentieren sie den Nationalismus und servieren eine veränderte Version des Songs „Denkmal“ von „Wir sind Helden“.

„Jeder hat ein Hobby ohne Lobby“, singen sie, denn jeder ist auf seine Weise high. Simon & Jan entwerfen die stimmige Collage einer etwas durchgeknallten pluralistischen Gesellschaft. In absoluter Harmonie sind die beiden Gitarristen und Sänger mörderisch gut aufeinander abgestimmt. Sie singen von Kunst („Früher Schrott und heute Art“), reiten holprig über den Ponyhof des Lebens und verneinen die Zuckerwatte des Daseins aufgrund existentieller Diabetes. „Weil ich kann“ heißt ein subtil wütendes Lied, das in leisem Zorn die Werteverschiebung in der Wohlstandsgesellschaft offenlegt. Und in den Discounterschlangen wedeln die Pfennigfuchser und Rabattopfer glotzäugig mit ihrer Deutschlandcard. Den Mitläufern und Solidaritätsschwätzern reißt das Duo nebenbei die Maske herunter: „Je suis Charlie? Dazu hast du doch eh nicht die Eier!“

Immer, wenn man gleich denkt, auf Wehmut und Depression auszurutschen, setzen Simon & Jan die rettende Pointe. Oder erschaffen warme Klangwelten, die Simon gerne mal mit dem Loop in dichte Symphonien ausdehnt. Doch sie können auch kurz, knackig und böse. Über eine Kontaktanzeige sucht ein Mann nach einer „Eierleckenden Wollmilchsau“, und während die Flüchtlinge vor Lampedusa mit dem Paddel winken, schauen die Europäer auf ihren Yachten lieber Teleshopping.

Ausgarniert wird das Programm durch grandiose Coverversionen von den Deichkind-Songs „Leider geil“ und „Krawall und Remmidemmi“ – letzteres erstrahlt mit einem eindrucksvollen Harmoniegesang des Publikums (an dieser Stelle einen Extra-Applaus) in gleichsam choraler Größe. Die zweite Hälfte besteht fast ausschließlich aus bereits bekanntem Material, darunter das fantastische „Ach Mensch“, bei dem Simon einen meisterhaften Sound erzeugt und mit dem Cello-Bogen über die Gitarrensaiten führt. Gänsehaut. Ebenso wie bei dem Stück, das dem Programm seinen Namen gegeben hat: „Halleluja“ von Leonard Cohen. Das ganze Sapperlot singt mit.

Als Zugaben gibt es die Ehrgeizballade „Wolfgang“, in der ein Klavier-Kind zu Weltruhm geprügelt wird, und das Trinklied „Sauf mit mir“. Eine süffige Aufforderung zum Gegenwarts-Genuss. Denn bei aller Melancholie gibt es bei Simon & Jan keine endgültige Resignation. Zurück bleibt hoffnungsloser Optimismus. Halleluja!

Mittwoch, 21.03.2018