Lorsch.Nach der millionenschweren Neugestaltung stieg das Interesse an der Lorscher Welterbestätte stark an. 60 000 zahlende Gäste wurden von der Direktion der Schlösserverwaltung 2015 genannt, dazu kämen rund 120 000 nicht zahlende Besucher. Über diese Aussage und ihre Belegbarkeit wurde in Lorsch oft heftig diskutiert. In der Kulturausschuss-Sitzung am Dienstag berichtete Dr. Hermann Schefers nun, dass sie keine Datenerhebung zur Grundlage hat. Der Welterbestättenleiter machte zudem deutlich, dass in der öffentlichen Diskussion nicht zwischen Besuchern und Besuchen unterschieden wurde.

Es kehrt einer ein – nicht drei

„Die Weltkulturerbestätte hat es nicht nötig, sich künstlich ... „Die Weltkulturerbestätte hat es nicht nötig, sich künstlich aufzuhübschen.“ „Wir sind mit Zahlen in die Planung für den Parkplatz gegangen, die jeder Seriosität entbehrten.“ „Die Welterbestätte ist ein dickes Pfund, um das wir beneidet werden. Der Parkplatz-Ost ist für uns aber nicht die erste Wahl.“ „Die Museumspädagogik ist der Verlierer des Investitionsprogramms.“ „Wir haben noch Potenzial mit unserem Kloster, das wir entwickeln müssen.“ „Wieso fallen die Zahlen bei den Bus-Besuchen? Was spricht sich da in der Branche herum?“ „Es gibt keinen, der die Welterbestätten-Arbeit in Frage stellt.“

Klar ist nun: Wer Kloster, Museum und Lauresham besucht hat, kann doppelt beziehungsweise dreifach erfasst sein. Er braucht aber trotzdem nur einen einzigen Parkplatz und isst und trinkt auch in den gastronomischen Betrieben keinesfalls so wie eine kleine Gruppe. Die Erkenntnis, dass in den städtischen Gremien mit Schätzungen und missgedeuteten Zahlen gearbeitet wurde, heizt nun auch die Debatte um den umstrittenen Parkplatz-Bau jenseits der Weschnitz wieder an. Zumal Schefers einräumte: „Mit den Zahlen von 2017 sind wir alles andere als zufrieden.“ Diese gingen, so referierte er, zuletzt nach unten.

Eingeladen worden war Schefers auf Wunsch von Magistrat und Grünen-Fraktion, erinnerte Bürgermeister Christian Schönung, weil Zahlen aus diversen Quellen rund ums Welterbe wegen ihrer Widersprüchlichkeit und Erklärungsbedürftigkeit für Verwirrung gesorgt hatten. Schefers zeigte auf, dass er und sein Team nicht Besucher, sondern Besuche zählen. „Besucher interessieren uns weniger als die Inanspruchnahme von Dienstleistungen“, erläuterte er. Im Museumszentrum und im gläsernen Besucherinfozentrum würden jeden Tag alle Besuchsdaten erhoben.