Wenn David ackert, schauen alle gerne zu

In Lauresham kann man immer wieder Neues lernen. So ging es am Sonntag auch mehreren Besucherinnen. Unabhängig voneinander stellten sie jedenfalls fest, dass sie noch nie vom Nadelbinden gehört hatten – und das, obwohl sie alle selbst gerne und seit vielen Jahren stricken oder häkeln.

Birgit Diehl führte die viel ältere Handarbeitstechnik vor, die sich seit der Jungsteinzeit nachweisen lässt. Die Zuschauerinnen zeigten sich beeindruckt von den Werken, die sich mit Wolle und nur einer einzigen, gelochten Holznadel herstellen lassen. Diehl präsentierte Socken, Strümpfe und Schals, die in unterschiedlichsten Stichmustern entstanden sind und demonstrierte, wie die Schlaufen gelegt werden – etwa nach Art der sogenannten Daumenfesselmethode.

Auch Öko-Waschmittel gefragt

Dass Nadelbinden allerdings etwas zeitaufwändiger als das erst im Mittelalter entstandene Stricken ist, wurde auch deutlich. Schließlich arbeitet man dabei nicht mit einem dicken Wollknäuel, sondern mit zahlreichen kurzen Fäden, die immer erst aneinandergefilzt werden müssen.

Wie unsere Vorfahren den Haushalt gemanagt haben, ohne viel Hilfsmittel zur Verfügung zu haben, stellte auch Ina von Lehsten vor. Sie zeigte in Lauresham, wie ein Waschmittel hergestellt wurde, das heutzutage als Öko-Produkt wieder gefragt ist. Mehrere junge Zuschauer kündigten an, das daheim jetzt zumindest auch einmal ausprobieren zu wollen.

Acht Kastanien wurden gewaschen und klein geschnitten und anschließend in ein abgeschlossenes Gefäß mit 300 Milliliter Wasser gegeben. Über Nacht soll daraus ein Reinigungsmittel werden, das man günstig und ohne schlechtes Umweltgewissen verwenden kann. Die Zugabe von Rosmarin zum Beispiel sorgt für einen angenehmen Duft. Auch Seifenkraut wurde vorgestellt und die grobe Reinigungsmöglichkeit mit der distelartigen Karde. Noch heute werden die Pflanzen zum Anrauen für Bezüge von Billardtischen verwendet. Als „Bügeleisen“ nutzte man einen Glättstein, der erwärmt wurde. sch