Wenn der Christbaum hässlich ist

Lorsch.Zwei Christmetten und einen Wortgottesdienst gab es an Heiligabend für die Gläubigen von St. Nazarius. Pfarrer Michael Bartmann überraschte die Zuhörer in der wie erwartet übervollen Kirche am Nachmittag mit einer Predigt in Form eines inszenierten Zwiegesprächs – sein außergewöhnlicher Gesprächspartner dabei: ein Weihnachtsbaum, den niemand fürs Fest gekauft hatte, weil er klein und wenig

...