Lorsch.Auf Beeinträchtigungen im Straßenverkehr müssen sich Teilnehmer am kommenden Samstag (18.) in Lorsch einstellen. Grund: Der Kreis Bergstraße und die Feuerwehr Lorsch führen am Samstag eine Übung zum medizinischen Katastrophenschutz durch. Simuliert wird dabei ein großerer Verkehrsunfall mit zahlreichen Verletzten. Die Übung beginnt um 14 Uhr in der Bensheimer Straße.

Großeinsatz für die Helfer

Insgesamt nehmen an der Übung 38 Fahrzeuge des Rettungsdienstes und des medizinischen Katastrophenschutzes teil, außerdem sind die Feuerwehren von Lorsch und Einhausen im Einsatz sowie die Technische Einsatzleitung des Kreises Bergstraße und die Notfallseelsorge.

Beteiligt an der Übung ist auch das Kreiskrankenhaus Bergstraße in Heppenheim, welches mehrere durch den Rettungsdienst eingelieferte Patientendarsteller in die realen Behandlungsabläufe einbringen wird, um so die festgelegten innerklinischen Abläufe zu erproben. red