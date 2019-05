Wenn im Lorscher Paulusheim das alte London lebendig wird

Lorsch.Im gut besuchten Saal des Paulusheims hebt sich der Vorhang und die Zuschauer werden gleich „in die gute Stube“ einer alten Lady geführt. London im Jahr 1912, es ist neblig und die Szene spielt in einem Häuschen im Kolonialstil am Ende einer einsamen Straße. Direkt am Haus donnern die Güterzüge vorbei. Das bekommen die Zuschauer auch während des gesamten Stücks immer wieder deutlich zu

...