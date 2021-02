Wer jetzt schneidet, erntet später mehr

Lorsch.Auch wenn wegen der Corona-Beschränkungen dem Lorscher Obst- und Gartenbauverein die Hände gebunden sind, so will der Vorstand doch den Mitgliedern und Gartenfreunden Hinweise geben, was sie jetzt im Frühjahr machen sollten. Dazu gehört unter anderem der Schnitt von Bäumen im Garten oder auf einem gepachteten Rodstück. Dabei hilft die Erkenntnis von Norbert Feldmeier, Baumfachwart und

...