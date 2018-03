Wer will Lotse werden?

Lorsch.In Lorsch werden Integrationslotsen gesucht. Sie sollen dabei helfen, dass sich Flüchtlinge und Menschen mit Migrationshintergrund in der Stadt gut einleben. Die Zahl der Neu-Lorscher wird in Kürze deutlich wachsen – im April sollen schließlich die ersten der sieben Häuser mit Platz für insgesamt 240 Flüchtlinge in der Lagerhausstraße bezugsfertig sein.

Bürgermeister Christian Schönung

...

Sie sehen 13% der insgesamt 3043 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 27.03.2018