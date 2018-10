Werke von Chopin und Martin Münch im Rathaus

Lorsch.Zum letzten Lorscher Rathauskonzert unter dem Motto „Drei von hier für uns“ in diesem Jahr laden das Kulturamt und der Pianist und Komponist Martin Münch ein. Termin ist am 4. November (Sonntag). Beginn ist um 18 Uhr im Nibelungensaal des Alten Rathauses. Der Abend ist mit „MünCHopin“ überschrieben, was das Programm umreißt. Es ist gleichzeitig das letzte Mal, dass der in Lorsch aufgewachsene Pianist in die Rolle des künstlerischen Leiters im Rahmen der Konzertreihe auftritt, da er nach Uruguay auswanderte.

Erfolge als Pianist und Violinist

Im Mittelpunkt des Abends steht der 19 Jahre alte Ludwig Balser. Er wird Werke von Frédéric Chopin und Kompositionen von Martin Münch am Flügel interpretieren. Balsers Karriere ist trotz seines Alters beeindruckend. Viermal gewann er einen ersten Preis bei „Jugend musiziert“, sowohl am Klavier wie auch als Violinist.

Ein weiterer erster Preis wurde ihm beim Wettbewerb des Tonkünstlerverbandes Baden-Württemberg zuerkannt, ein zweiter Preis beim nationalen Bach-Wettbewerb in Köthen. Balser studiert derzeit an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Mannheim.

Er kann auf Konzertprojekte unter der Leitung von Sir Simon Rattle verweisen, auf Auftritte in der Berliner Philharmonie, in der Tonhalle Zürich, in Singapur und Hong Kong. Balser ist Mitglied verschiedener Ensembles, unter anderem beim Bundesjugendorchester als Stimmführer und Konzertmeister.

Die zwei zur Aufführung gelangenden Werke des in Polen geborenen Chopin sind beide in b-Moll komponiert. Die Sonate in vier Sätzen verdankt ihre Bekanntheit dem darin verarbeiteten Trauermarsch. Die Komposition stammt von 1849. Chopin lebte da schon fast zehn Jahre in Paris, dem künstlerischen Mekka des 19. Jahrhundert. Das Scherzo Nr. 2 in b-Moll op. 31 ist das zweite aus einer Reihe von vieren und war (1837 komponiert) schon damals recht populär. Chopin widmete es der Comtesse Adèle de Fürstenstein, die Komposition gehört zu den Höhepunkten virtuoser Klaviermusik des 19. Jahrhunderts.

Die sehr persönliche Auswahl Balsers aus dem Oeuvre von Martin Münch zeugt von seiner Affinität zur zeitgenössischen Musik. Das Nebeneinanderstellen von zwei Komponisten wie Chopin und Münch soll deren Werke sowohl auf harmonischer als auch auf musikalischer Ebene verbinden. red

