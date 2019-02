Weshalb Lorsch nicht Lorschheim heißt

Lorsch.Die Lorscher Mundart gehört zu den am besten erforschten Mundarten Deutschlands. Das sagt Karl-Heinz Mottausch (Bild), der selbst sehr viel dazu beigetragen hat. Der gebürtige Wormser, Jahrgang 1934, der in Bischofsheim wohnt, verliebte sich 1959 in Lorsch, heiratete dort – und die Lorscher Mundart hat der promovierte Oberstudienrat seitdem über 50 Jahre lang studiert. Allein fünf Bücher –

...