Lorsch.Auf scharfsinnige Texte mit unerwarteten Wendungen können sich Zuhörer am kommenden Freitag freuen (17.). In Lorsch gibt es einen Sommer-Poetry-Slam. Der Wettstreit der Poeten beginnt im Theater Sapperlot um 20.30 Uhr.

Moderiert wird der Slam von Tilman Döring. Zu den Gästen der Veranstaltung, die in Zusammenarbeit mit der Stadt Lorsch stattfindet, gehört unter anderem Nektarios Vlachopoulos.

Poetry Slam füllt in Lorsch seit Jahren regelmäßig die Tabakscheune. Die Dichter-Wettbewerbe sind eine längst in der Professionalität angekommene Literaturbewegung. Beim Slam treten erfolgreiche Poeten in den Wettkampf um die Gunst des Publikums und bieten dabei ein Spektakel des gesprochenen Wortes, und das in großer Themenvielfalt.