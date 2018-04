Anzeige

Lorsch.Die evangelische Kirchengemeinde Lorsch lädt am kommenden Sonntag (29.) um 11 Uhr zur Gemeindeversammlung in ihr Gemeindehaus ein. Bereits um 10 Uhr feiert die Gemeinde in der Kirche auf dem Wingertsberg unter dem Leitgedanken eines Liedes „Gut, dass wir einander haben“ ihren Sonntagsgottesdienst, den Mitglieder der Hauskreise der Gemeinde gemeinsam mit Pfarrer Renatus Keller vorbereitet haben und zu dem Jung und Alt mitsamt der ganzen Familie willkommen sind. Die Kinder treffen sich zum Kindergottesdienst im Gemeindehaus.

Architekt stellt Varianten vor

In der anschließenden Gemeindeversammlung, zu der parallel ein Extra-Kinderprogramm vorbereitet ist, wird zum einen die Möglichkeit geboten, Aktuelles über das Gemeindeleben zu erfahren. Auch Fragen, Kritik und Impulse sind möglich. Hauptthema ist die Neugestaltung des Martin-Luther-Hauses. „Hierzu wird Architekt Lothar Mundt drei Varianten vorstellen. Wir wollen dazu gerne die Meinungen und Einschätzungen der Gemeindeglieder hören und in die weitere Planung aufnehmen“, so Pfarrer Renatus Keller. Außerdem wird das gut angelaufene Projekt Hauskreise kurz vorgestellt. Mit weiteren Interessierten können dann neue Hauskreise gegründet werden.

Kinderreichtum im Blick

Dass Lorsch eine der kinderreichsten Städte der Region ist, soll stärker in den Blick genommen werden. Darüber und wie die vielfältigen Angebote der Gemeinde besser in die Öffentlichkeit gelangen können, soll es eine Ideensammlung mit Austausch geben.