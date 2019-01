Wie kam es zur Finanzkrise?

Lorsch.Die Dynamik kapitalistischer Prozesse führte zunächst zum Börsencrash 1929 und schließlich zur Finanzkrise 2008. Welche Entwicklungen waren dafür verantwortlich? Wurden die richtigen Schlussfolgerungen daraus gezogen? Auf diese Fragestellungen geht ein Kurs der Kreisvolkshochschule ein.

Die Betrachtung des Geldes, seine Geschichte und Philosophie werden dabei in den Mittelpunkt gestellt. Der Kurs läuft zwölfmal montags, ab dem 18. Februar, von 20 bis 21.30 Uhr im Haus Löffelholz in Lorsch in der Römerstraße 16. Eine Anmeldung ist möglich unter Rufnummer 0625/ 17296-21 oder über www.kvhs-bergstrasse.de. red

