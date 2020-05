Wie man Widerstände überwinden kann

Lorsch.„Unser Leben ist einem stetigen Wandel ausgesetzt“, heißt es in einer Mitteilung der Kreisvolkshochschule mit Sitz in Lorsch, in der ein neuer Kurs beworben wird. Persönliche Entscheidungen und äußere Einflüsse produzierten immer wieder neue Situationen. „Darauf müssen wir reagieren, Widerstände überwinden und unser Verhalten anpassen“, heißt es weiter.

Die Teilnehmer lernen in dem Kurs das Instrument der Veränderungskurve kennen und entwickeln ein Bewusstsein für Auf- und Abbewegungen, die in Menschen Veränderungen auslösen.

Wer mit den Aufs und Abs umgehen kann, dem fällt es auch leichter, den Weg zurück in die Normalität zu erkennen und zu finden. Der Kurs der Kreisvolkshochschule findet aktuell wegen der Einschränkungen in der Corona-Zeit als Online-Kurs statt. Er läuft am Samstag, 6. Juni, und zwar i der Zeit von 10 bis 16 Uhr. Ein PC oder Laptop mit Internetanschluss, Mikro und Kamera sind für die Teilnahme erforderlich.

Interessenten melden sich bei der Kreisvolkshochschule an. Das ist online möglich über die Adresse www.kvhs-bergstrasse.de oder telefonisch unter der Rufnummer 06251/17296-18. Unter beiden Adressen erhalten Interessierte bei Bedarf auch weitere Informationen, wie sie zu dem Kurs gelangen. red

