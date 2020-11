Wie Outlook im Büro hilft

Lorsch.Alles, was geplant und organisiert werden muss – Termine verwalten, Aufgaben steuern, Nachrichten austauschen und Besprechungen planen – lässt sich mit dem Programm Outlook bewältigen. In einem Kurs der Kreisvolkshochschule erfahren Teilnehmer, wie sich Outlook fürs Büro nutzen lässt. Behandelt werden Kalender- und Aufgabenverwaltung, Kontaktverwaltung, Kommunikation, verschiedene Ansichten in Outlook und der Regelassistent. Vorkenntnisse in Windows sind nötig. Der Kurs läuft am Freitag (13.) von 8.30 bis 13 Uhr in Lorsch. Anmeldung: 0625/17296-21 oder www.kvhs-bergstrasse.de.

