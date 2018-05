Anzeige

Lorsch.In den meisten Firmen und Organisationen wird großer Wert auf gute Team- und Gruppenarbeit gelegt. Ein Seminar der Kreisvolkshochschule Bergstraße vermittelt die Grundlagen für effektive Zusammenarbeit und Kooperation. Darüber hinaus sensibilisiert es für die Wahrnehmung und Einschätzung gruppendynamischer Prozesse.

Zertifikat wird vergeben

Methoden für Problemlösungen werden aufgezeigt und in praktischen Übungen trainiert. Nach Seminarende besteht Gelegenheit zu einem schriftlichen Test - dafür wird ein Zertifikat (XPERT) vergeben.

Das Seminar läuft am Samstag, 2. Juni, von 9 bis 17 Uhr und am Sonntag, 3. Juni, von 9 Uhr bis 15 Uhr im Haus Löffelholz in der Römerstraße 16 in Lorsch. Die freiwillige Prüfung findet im Anschluss daran statt.