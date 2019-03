Wiedersehen mit Schreckenberger

Lorsch.Er ist kein Unbekannter in Lorsch: Thomas Schreckenberger wurde im Theater Sapperlot bereits mit dem „Lorscher Abt“ ausgezeichnet. Sein jüngstes Bühnenprogramm „Hirn für alle“ machte seinem Namen alle Ehre. In Anbetracht des von ihm erreichten Alters wagte er es, ein paar Ratschläge an sein Publikum zu verteilen. „Ab 50 lohnt es sich, noch mal durchzustarten – vorzugsweise mit neuer Partnerin, idealerweise mit einem 25-jährigen Topmodel mit Erfahrungen im Pflegebereich“, riet der gebürtige Heidelberger den Herren im Saal.

„Die TV-Show Bauer sucht Frau macht deutlich, dass Glyphosat schädlich ist“, meint der Wahlschwabe und verriet den Hessen außerdem, dass rund um Stuttgart alles, was sich bewegt, gegrüßt und alles, was sich nicht bewegt, geputzt wird. In perfekter Imitation kam im Lauf des Abends Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann zu Wort und auch Bundeskanzlerin Merkel stellte der Kabarettist in den Mittelpunkt seines Ulkes.

„Campino und Angela Merkel das sind eine Tote Hose und ein toter Hosenanzug“, sagte Schreckenberger. „Nach der Hessenwahl blickte Mutti wie eine dicke Kröte, die den Reporter beim Interview verschluckt.“ Kaum ein Politiker, der an diesem Abend nicht sein Fett weg bekam. Selbst Friedrich Merz, der ursprünglich Karriere mit dem Bierdeckel machen wollte und sich als Mann der Mittelschicht präsentiert, wurde aufs Korn genommen.

Mit dem Privatjet eingeflogen

„Ich bin heute Abend mit meinem Privatjet eingeflogen!“, kokettierte Schreckenberger in diesem Zusammenhang, warf aber auch einen scharfen Blick auf die Sozialdemokraten: „Linksradikale Kräfte in der SPD – das ist wie Eunuchen im Swingerclub!“ An Seehofer, von der Leyen und Nahles ließ Schreckenberger kein gutes Haar. Und auch zu den weiter rechts angesiedelten Parteien hatte der Wortkünstler Anmerkungen auf Lager: „Die AfD ist wie eine geöffnete Geisterbahn und Gauland mimt den Biedermann mit Dackel-Krawatte.“

Auch in Sachen Schule und Bildung kennt sich Schreckenberger bestens aus, immerhin sei seine Frau Lehrerin. So setzte der Kabarettist in Lorsch das Dilemma des frühen Schulbeginns und des Lehrermangels drastisch in Szene: Bei der Suche nach Quereinsteigern sei es wichtig, von Pythagoras schon einmal gehört zu haben – „als griechischer Weitspringer oder so ähnlich“. Eine Stunde Deutschunterricht mit Til Schweiger als Quereinsteiger wäre in seinen Augen jedenfalls eine gute Werbung für den Logopäden.

Für den Komiker ist auch klar, warum Schulessen mit 19 Prozent Mehrwertsteuer belegt ist, Katzenfutter aber nur mit sieben: „Letzteres schmeckt ja auch besser!“ Dies stand dann wohl doch im Gegensatz zu einer weiteren Feststellung: „Die Zahl der besorgten Eltern hat sich verdoppelt, seit sich der Vater in die Erziehung einbringt und das Kind lernt, Verantwortung für ein anderes Lebewesen zu übernehmen, wenn es Zeit mit dem Vater verbringt.“ Das Leid der Helikopter-Eltern wurde ebenfalls beleuchtet und mit wissentlichen Lachern aus dem Publikum quittiert. So habe ein Vater Klage eingereicht, weil er bei der Klassenfahrt dabei sein wollte.

Viele Themen, viele Klischees

Das Theater Sapperlot war bis auf den letzten Platz ausverkauft. Die Gäste hatten ihren Spaß und beklatschten den Humor des Künstlers, der nicht mit Klischees geizte und kaum ein Thema ausließ. Egal ob Industrieboss, Politiker, Lehrer, Schüler, Mann oder Frau, selbst die Rentner wurden als „Golden-Ager mit Motorrad und Beiwagen für den Pfleger“ auf die Bühne geholt.

Ebenso das Auto, das etwas mit der Jogginghose des Mannes gemein hat: „Der Mann fühlt sich wohl darin und der Geruch ist ihm auch vertraut!“ Als Zugabe hatte Schreckenberger noch die Merkelschen Gefühlstriaden nach Vorbild Klaus Kinskis parat und bekam auch dafür langanhaltenden Applaus. hg

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 02.03.2019