Wiesenteich-Anlieger machen mobil

Die Schön-Klinik will umziehen und sucht einen Standort für einen Neubau. Dass sie gegenüber des Wohnbaugebiets am Wiesenteich nicht willkommen wäre, machen die Anlieger bereits jetzt klar. © Funck

LOrsch.Die Anlieger des Neubaugebietes am Wiesenteich sind in heller Aufregung. Die Vorstellung, die Schön-Klinik könnte den geplanten Erweiterungsbau südlich der Friedensstraße realisieren, bringt sie in Aufruhr. Seit dem Wochenende machen sie darauf aufmerksam, dass mit ihrem Widerstand zu rechnen ist, falls sich solche Pläne konkretisieren sollten. Die Anwohner haben mehrere Plakate aufgehängt.

...

Sie sehen 13% der insgesamt 3286 Zeichen des Artikels

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 26.01.2015