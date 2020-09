Wieso Lorsch ein „Kinderwäldchen“ hat

Lorsch.Manchmal fällt einem bei einer Radtour etwas Neues auf. Das ging jetzt auch dem Lorscher Norbert Weinbach so, als er entdeckte, dass an dem kleinen Wald am Ende der Lorscher Friedensstraße Richtung Osten kürzlich eine kleine Informationstafel aufgestellt worden war mit dem Namen „Kinderwäldchen“. Gekennzeichnet war diese auch durch den Aufdruck „Heimatkundlicher Lehrpfad“ sowie einem Text, der

...