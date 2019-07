„Wir waren die Fleißigsten“

Der Frühlingsmarkt könnte bei einer Diskussion um Sparmaßnahmen eine Rolle spielen. © Strieder

Lorsch könne mit Kultur punkten, so die Grünen, die Lorsch als eine „kleine Kulturhauptstadt“ des Kreises Bergstraße loben. Der Zuschussbedarf in diesem Bereich sei allerdings auch enorm, so Matthias Schimpf, der an Beträge von über 600 000 Euro erinnert. In keiner anderen Kommune der Region seien die Kosten pro Einwohner dafür so hoch.

Den Grünen sei es zu verdanken, dass es bei den heftigen Diskussionen um die Gelder für den Kultur-Etat vor zwei Jahren dennoch nicht zu „Spontan-Kürzungen“ kam. Damals war um steigende Kosten in dem Bereich gestritten worden, aus dem unter anderem die Stadtfeste, Festivals und Konzerte finanziert werden. Schimpf hatte Stadtverordneten „politische Feigheit“ vorgeworfen, die bei der Etat-Beratung Kürzungen anmahnen, es zuvor übers Jahr hinweg aber am Mut fehlen ließen, inhaltlich zu benennen, wo genau ihrer Ansicht nach eingespart werden sollte. „Das ist kein Stil“, so Schimpf rückblickend.

Und wo würden die Grünen den Rotstift ansetzen, wenn es mit den Finanzen knapp werden sollte? „Wir kennen den Haushaltsplan-Entwurf noch nicht“, stellt der Grünen-Chef klar. Diskutieren könne man aber zum Beispiel, ob alle Lorscher Feste nötig sind, meint er. Frühlingsmarkt, Johannisfest, Kerwe und Weihnachtsmarkt sind die vier großen Stadtfeste. „Der Frühlingsmarkt ist das wackligste“, heißt es bei den Grünen.

Der Weihnachtsmarkt habe sich hervorragend entwickelt, Johannisfest und Kerbe seien traditionell fest verankert. Den Frühlingsmarkt, veranstaltet inzwischen mit den Pfingstrosentagen, wollen auch die Grünen nicht um jeden Preis loswerden. Sie wollen aber eine Diskussion nach der Sommerpause anstoßen – schon deshalb, damit es nicht vielleicht kurz vor der Haushaltsberatung Ende des Jahres in Eile geschieht. Denn das werde dann weder der Sache noch Mitarbeitern gerecht, die qualitätvolle Arbeit lieferten. sch