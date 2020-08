Wird das Klinikgelände verkauft, hat Lorsch den ersten Zugriff

Lorsch.Häufig sind geplante Sitzungen zuletzt ausgefallen. Es geht aber auch andersrum. Am Dienstag tagte die Stadtverordnetenversammlung, obwohl der Termin im Sitzungskalender zuerst nicht vorgesehen war. Die Zusammenkunft sei „notwendig“, machte Vorsteherin Christiane Ludwig-Paul bei der Begrüßung von Gremiumsmitgliedern und Zuhörern in der Nibelungenhalle klar. Grund für die Sondersitzung war die für Lorsch sehr unerfreulich gelaufene Entwicklung bei der Schön-Klinik. Die Klinikbetreiber hatten im Juni überraschend erklärt, doch keinen Neubau in Lorsch zu errichten.

Das Platzen des jahrelang vorbereiteten Großprojekts, für das 50 Millionen Euro investiert werden sollten, hatte für ein Beben in der Stadt gesorgt – und der Schreck über den unerwarteten Bruch des Vertrags mit der Entwicklungsgesellschaft Lorsch (EGL) durch die Klinik war auch in der Sondersitzung in Redebeiträgen noch spürbar. Die Absage von Schön verhindert auch die geplante Stadtentwicklung im Zentrum. Nach dem Umzug der Klinik in einen Neubau im Ehlried sollte das Krankenhaus in der Stadtmitte bekanntlich abgerissen, das Gelände an die EGL übertragen werden und es sollten rund 100 neue Wohneinheiten im Zentrum entstehen. Nun können in dem Gebiet sehr viel weniger realisiert werden.

Inzwischen aber hat man sich gefasst. Mit neuen Beschlüssen zum Bebauungsplan am angestammten Klinik-Standort in der Stadtmitte und dem Erlass einer Vorkaufsrechtssatzung wurde jetzt auf die veränderte Lage reagiert – und auch für eventuelle weitere Hiobsbotschaften, etwa einen Verkauf des Klinikgeländes durch die Schön-Gruppe, hat sich Lorsch so gewappnet.

Wer eine besonders spannende Diskussion in der Sitzung erwartet haben sollte, wurde allerdings enttäuscht. Die Beschlussfassung über den nun gesplitteten Geltungsbereich des Bebauungsplans rund um das frühere Krankenhaus Sankt Josef und die Wahrung städtischer Interessen standen am Dienstag schließlich im Mittelpunkt. Genauere Informationen darüber, wie die Klinik-Gruppe nun ihre Ankündigung umsetzen wird, doch den bisherigen Standort zwischen Wald- und Wilhelm-Leuschner-Straße zu modernisieren, gab es jedenfalls nicht. Interessant wären diese, weil als ein Grund für den Neubau von den Betreibern in der Vergangenheit stets angeführt wurde, dass eine Entwicklung auf dem Gelände in der Stadtmitte für sie nicht möglich beziehungsweise nicht attraktiv sei. Auch das ebenfalls wichtige Thema Schadenersatz blieb am Dienstag noch völlig außen vor.

Einstimmig beschlossen wurde, dass das Bebauungsplanverfahren mit einem reduzierten Geltungsbereich fortgeführt wird, die zur Klinik gehörenden Grundstücke sowie das Parkplatzgelände daraus nun ausgespart werden. Auf diese Weise ergibt sich jetzt ein nördlicher und südlicher Teilgeltungsbereich zwischen Ludwig- und Stiftstraße, für die das Bebauungsplanverfahren auch mit einer geordneten Nachverdichtung fortgeführt werden kann. Für den Klinik- und Parkplatz-Bereich dagegen soll es einen eigenen Bebauungsplan geben, der dieses Areal als „Sondergebiet für gesundheitliche und soziale Zwecke“ festschreibt.

Keine Chance für Spekulanten

Seine Verwunderung darüber, dass sich ein Unternehmen, mit dem Lorsch bisher über lange Zeit gut zusammengearbeitet habe, nicht an die vertragliche Vereinbarung hält, machte Matthias Schimpf (Grüne) deutlich. Über die Kosten aus gebrochenen Verträgen – vom Notar bis zu den investierten Arbeitszeiten – sei allerdings in einem gesonderten Verfahren zu reden. Mit der Herausnahme des Klinik-Bereichs aus dem ursprünglichen Bebauungsplanverfahren werde „Spekulanten“ jetzt ein Riegel vorgeschoben, betonte er. Hätte die Klinik mit ihrem „Vertragsbruch“ länger gewartet, hätten sich vergleichsweise günstige Quadratmeterpreise dort schließlich in hochpreisige verwandeln können. Die vom Parlament gefassten Beschlüsse sicherten nun die Handlungsmöglichkeiten der Stadt, dankte Schimpf auch dem Magistrat.

Es sei zu hoffen, dass trotz der „ärgerlichen Nachrichten“ zumindest der jetzige Standort der Klinik erhalten bleibe und erweitert werde, erklärte Christian Walter (PWL). Mit den Beschlüssen der Stadtverordneten zu dem „nicht uninteressanten Innenstadt-Bereich“ werde ein klares Signal an die Klinikbetreiber gesendet, größerer Schaden abgewendet und einer „Vergoldung“ ein Riegel vorgeschoben, so Walter.

Von Lorscher Seite aus seien die Vertragsregularien erfüllt worden, erinnerte Ferdinand Koob (CDU) an die Vorgeschichte mit „ärgerlicher“ Fortsetzung. Es sei zu hoffen, dass die Schön-Klinik der Stadt erhalten bleibe, es dürfe aber nicht passieren, dass Lorsch alle Lasten und Kosten trage. Man gebe den Betreibern nun das Signal, dass sie am bestehenden Standort investieren können. Wenn sie das aber doch nicht tun sollten, dann sei Lorsch durch die neuen Beschlüsse gewappnet.

Arbeitsplätze erhalten

Es sei bedauerlich, dass es keinen Neubau im Ehlried geben wird, sagte Dirk Sander (SPD). Er könne diese Entscheidung nicht nachvollziehen und auch Fragen zum Schadensersatz nicht beurteilen, denn „uns liegen die Verträge nicht vor“, stellte er für seine Fraktion fest. Er müsse dabei auf das Wissen der EGL bauen. Wichtig sei, dass die Arbeitsplätze erhalten bleiben, appellierte er. Die Schön-Klinik sei größter Arbeitgeber in Lorsch. Um ein „Horrorszenario“ zu vermeiden, sollte man der Klinik bei ihren neuen Plänen im Zentrum keine Steine in den Weg legen. Die Vorkaufsrechtssatzung sei nur im unwahrscheinlichen „Katastrophenfall“ für Lorsch relevant.

„Wir alle hoffen, dass wir sie nicht brauchen“, wollte sich auch Klaus Wolff (FDP) den „worst case“ nicht ausmalen. Man biete den Klinikbetreibern nun die Hand, damit sie sich, wie von ihnen angekündigt, am bisherigen Standort entwickeln.

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 27.08.2020