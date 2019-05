Wo sich Mais und Gülle in; Strom und Wärme verwandeln

Einhausen/Lorsch.Zur Besichtigung der Biogasanlage in Lorsch hatte die Vorsitzende des Einhäuser Landfrauenvereins eingeladen und so radelte die Gruppe bei sonnigem Wetter umweltfreundlich nach Lorsch. Am Informationspunkt der Anlage wurde die Damen von Micha Jost, Vorstand der Energiegenossenschaft Starkenburg und Geschäftsführer der Biogasanlage Lorsch, und seinem Mitarbeiter Thomas Dewald

...