Lorsch.Gut besucht war gestern die Gemeindeversammlung im Martin-Luther-Haus, zu der die Lorscher Protestanten eingeladen waren. Wichtiger Tagesordnungspunkt war nicht zum ersten Mal die Zukunft des Gemeindehauses, errichtet in den 50er Jahren. Pfarrer Renatus Keller (l.) und Architekt Lothar Mundt zeigten verschiedene Varianten auf. Ein Neubau des ungünstig zugeschnittenen und energetisch sowie brandschutztechnisch veralteten Gebäudes in kompakterer Form am jetzigen Standort ist ebenso vorstellbar wie ein Anbau im Bereich des Kirchensaales und des Pfarrhauses, das allerdings erst vor wenigen Jahren saniert wurde. Der Denkmalschutz werde – das Kirchengelände befindet sich in prominenter Lage direkt neben der Welterbestätte Kloster Lorsch – auf jeden Fall ein wichtiges Wort mitreden, wurde deutlich. Beschlossen ist noch nichts. Mitte Juni soll es Informationen zu Kosten geben – und dann Entscheidungen. sch/Bild: Zelinger