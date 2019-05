Wochenmarkt macht Platz

Lorsch.Am Wochenende (18./19.) feiert Lorsch Frühlingsmarkt. Die Aufbauarbeiten beginnen morgen. Der Wochenmarkt weicht daher am Freitag (17.) von seinem üblichen Standort auf dem Markt- und Benediktinerplatz neben das Alte Rathaus aus, erinnert Timo Cyriax von der Entwicklungsgesellschaft Lorsch (EGL).

Von 8 bis 13 Uhr sowie für die Zeit des Auf- und Abbaus sind daher der Bereich der Nibelungenstraße zwischen Kreuzung Schulstraße/Kirchstraße und Marktplatz für den Straßenverkehr gesperrt.

Auch die Ein- und Ausfahrt an Grundstücken im Marktplatz ist zum Teil nicht möglich. Parkmöglichkeiten sollten in diesem Zeitraum in umliegenden Straßen genutzt werden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 16.05.2019