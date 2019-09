© EGL

Lorsch.Die Aufbauarbeiten zur Kerb starten am Freitag mit dem Aufbau der Bühne am Marktplatz. Der Wochenmarkt weicht daher am 13. September aufs Areal neben das Alte Rathaus aus. Von 8 bis 13 Uhr sowie davor und danach für den Auf- und Abbau ist der Bereich der Nibelungenstraße zwischen Schulstraße/Kirchstraße und Marktplatz für den Verkehr gesperrt./ red

Mittwoch, 11.09.2019