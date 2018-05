Wurst und Wahrheit: Sinnlich, surreal und leicht entzündlich

Anzeige

Lorsch.Mordfantasien, Sex und fäkale Experimente. Oder doch lieber Sportlehrer in einem Frauengefängnis? Matthias Egersdörfer ist von Zweifeln an der Richtigkeit seines beruflichen Schicksals geplagt. Das Intro seines neuen Programms „Ein Ding der Unmöglichkeit“ wirkt wie ein unheilvolles Vorzeichen der folgenden zweieinhalb Stunden. Brillante, leicht entzündliche Luxusminuten, in denen der Franke ein Buffet an surrealen Geschichten auftischt, die bei aller lyrischen Feinheit in jedem Moment detonieren können.

Verstört und begeistert

Lange ausverkauft war der Abend im Lorscher Sapperlot, wo Egersdörfer am Freitag das Publikum verstört und begeistert hat. Ein Gastspiel, auf das sich viele Zuschauer diebisch gefreut haben – und nicht enttäuscht wurden. Denn nichts ist schöner, als dem 48-Jährigen in seine fragile Fantasie zu folgen und in diesem rätselhaften Reich mit wunderbaren Geschichten und kunstvollen Wendungen aneinander zu geraten.