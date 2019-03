Yoga-Übungen bei Nackenschmerz

Lorsch.Nach einem langen Arbeitstag sind Schultern und Nacken oft verspannt und schmerzen. Hier hilft Bewegung – zum Beispiel mit Yoga, heißt es bei der Kreisvolkshochschule.

In einem Workshop in Lorsch lernen die Teilnehmer Übungen kennen, die die Schultern entlasten und den Nacken entspannen. Der Workshop läuft am Samstag, 13. April, von 10 bis 13 Uhr, im Haus Löffelholz, Römerstraße 16 in

...