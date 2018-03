Zahl der Flüchtlinge wird sich verdoppeln

Anzeige

Es handelt sich bei den Neubauten um Gemeinschaftsunterkünfte. Lorsch beherbergt künftig das größte Wohnprojekt dieser Art im Kreis Bergstraße. Die Dreizimmer-Wohnungen werden mit jeweils bis zu sechs Personen belegt werden. Flüchtlinge, die bislang anderswo im Kreis Bergstraße untergebracht waren, werden ebenso in die Lagerhausstraße umziehen, wie auch einige Flüchtlinge aus Lorsch, die an die neue Adresse wechseln.

180 Flüchtlinge sind derzeit bereits in der Klosterstadt daheim. Sieben Nationen sind vertreten, die meisten Menschen stammen aus Eritrea. Nicht nur Jeanette Schröder und ihr Team kümmern sich um sie. Vor allem die Ehrenamtlichen der Ökumenischen Flüchtlingshilfe unter Vorsitz von Margot Müller bringen sich engagiert ein. Sie bieten zum Beispiel Sprach- und Computerkurse an und helfen bei Behördengängen.

Knapp 100 Flüchtlinge wohnen in Gemeinschaftsunterkünften, über 80 leben inzwischen in Privatwohnungen. Die Wohnungen sind in Lorsch verteilt auf 39 Häuser in 28 Straßen. Sieht Schröder ein Problem darin, dass nun bis zu 240 Geflüchtete auf einem einzigen Gelände untergebracht werden? „Das werde ich oft gefragt“, sagt die Flüchtlingskoordinatorin. „Ich denke, das ist kein Problem“, lautet ihre Antwort.

Bei Neubaugebieten anderswo – etwa in Bensheim in Friedhofsnähe – käme niemand auf die Idee, von einem „Ghetto“ zu sprechen, entgegnet Schröder. Homogenität und eine verhältnismäßig geringe Durchmischung der Struktur in einem Viertel könnten schließlich auch auf Grund von hohen Baupreisen entstehen, gibt Schröder zu bedenken. Wichtig sei es, das Lorscher Quartier zu beleben, betont sie: „Darauf kommt es an.“

Um den Neu-Lorschern das Einleben zu erleichtern und den Austausch mit den schon länger in der Stadt lebenden Bürgern zu fördern, soll es unter anderem einen Begegnungstreff am Wingertsberg geben. „Die Integration fängt jetzt erst an“, ist Schröder überzeugt. Die Fachfrau verweist auf die drei Stufen „von der Willkommenskultur über die Bleibestruktur bis zur Integration“. Solange die Flüchtlinge intensiv mit Wohnungssuche und Spracherwerb beschäftigt sind, fehlten ihnen oft Zeit und Nerven für die Teilhabe an der Gesellschaft. Integration, so Schröder, ist „ein mehrstufiger Prozess“.

Mit dem Namen Integrationsbeauftragte werde zum Ausdruck gebracht, dass sie nicht nur für die Flüchtlinge in Gemeinschaftsunterkünften Ansprechpartnerin sei, sondern für alle „Menschen mit Migrationshintergrund, die noch Unterstützung brauchen“, erklärt Jeanette Schröder. Dass in Lorsch bislang sehr gute Arbeit geleistet wurde, in dieser Einschätzung sind sich Schröder und Schönung einig. Damit das auch mit der zunehmenden Anzahl von Menschen mit Migrationshintergrund in der Stadt so bleibt, werden jetzt zusätzlich Integrationslotsen ausgebildet. „Ziehen alle Akteure an einem Strang, wird Integration gelingen“, so Schröder.

