Der als „Hammer der Woche“ angekündigte ZDF-Bericht über die Beobachtungshütte an der Weschnitzinsel am Wochenende ließ nichts Gutes erahnen. Dass sich eine öffentlich-rechtliche Sendeanstalt für so eine miserable Reportage hergibt, ist aber beschämend. Den „Hammer der Woche“ hat sich der „Länderspiegel“selbst geleistet.

Eine so miserabel recherchierte und völlig falsch dargestellte Situation an der neuen Beobachtungshütte im Naturschutzgebiet Weschnitzinsel von Lorsch hätte ich nicht erwartet. Ich dachte, man könnte diesen Sendungen Vertrauen schenken, sie nicht in die Rubrik der Fernsehmacher stecken, die mit Effekthascherei auf Zuschauerquoten aus sind. Etwas ordentlich darzustellen, die richtigen Perspektiven für die Kamera zu suchen, Insider zu befragen, auch andere Meinungsäußerungen zu berücksichtigen – all das, was guten Journalismus ausmacht, haben die Produzenten vermissen lassen.

Vogelschützer haben gute Sicht

Die TV-Macher hätten einen der zahlreichen Ornithologen befragen können, die seit Jahren Monitoringarbeit im Schutzgebiet leisten, bisher meist vom Hans-Ludwig-Turm aus. Die sind nämlich froh über die neue Möglichkeit, größere Teile des Gebietes erfassen zu können und nicht immer gegen die Sonne sehen zu müssen, wie es vom Turm aus der Fall ist. Wenn wir „Ornis“ von dort aus beste Sichtverhältnisse für unsere Erfassungsaufgaben haben, dann frage ich mich, was denn der „normale“ Besucher noch sehen will, was uns scheinbar entgeht.