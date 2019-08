Zivilfahnder griffen in der Hirschstraße zu

Lorsch.Ein 36 Jahre alter Mann wird sich nach einer Verkehrskontrolle am Montagabend in Lorsch in mehreren Verfahren strafrechtlich verantworten müssen. Das teilte die Polizei gestern mit, die den Mann vorläufig festnahm. Es geht um Rauschgift und das Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Mit dem Kleinkraftrad unterwegs

Zivilfahnder hatten den Heppenheimer auf seinem Kleinkraftrad gegen 18.45 Uhr in der Hirschstraße angehalten. Bei der anschließenden Kontrolle fielen den erfahrenen Beamten körperliche Anzeichen beim Gestoppten auf, die eine Drogenbeeinflussung vermuten ließen.

Der 36-Jährige räumte schließlich ein, Amphetamin konsumiert zu haben. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte er der Streife nicht vorweisen.

Amphetamin sichergestellt

Bei der Durchsuchung seiner Sachen stießen die Fahnder noch auf Kleinstmengen Amphetamin. Das Rauschgift wurde sichergestellt und der Ertappte zur Blutentnahme mit auf die Wache genommen.

Hier erstatteten die Polizisten Strafanzeige wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss, Fahren ohne Führerschein sowie Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, so die Polizei. pol

