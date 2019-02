„Zombie“ im Kerzenschein

Lorsch.Zur letzten Veranstaltung „Offene Kirche“ vor der Sommerpause kamen am Montag zahlreiche Gäste in die Lorscher Pfarrkirche St. Nazarius. In dem magisch illuminierten Gotteshaus erlebten sie das Bensheimer Projekt „13 Stimmen und ein Klavier“. Das Ensemble mit Schülern aus dem Chor des Goethe-Gymnasiums unter der musikalischen Leitung von Dieter Kordes (Klavier) präsentierte bekannte Lieder in charmanten Arrangements. Unterstützt wurde die Gruppe von Holdi Wahlig an der Percussion.

Mit filigranem Chorgesang und beachtlichen Solodarbietungen hatten die Musiker das Publikum schnell erobert. Zwischen hunderten von Kerzen, Lichtinszenierungen und bewegten Bildern am Kirchengewölbe fiel der akustische Genuss umso plastischer aus. Die audiovisuelle Qualität der Veranstaltungsreihe hat über die Jahre viele Fans gefunden, die regelmäßig zu diesen Veranstaltungen kommen.

Songs wie „Hurt“ von den Nine Inch Nails – bekannt geworden durch Johnny Cash – und „The Sound of Silence“ von Simon & Garfunkel entwickelten in der Atmosphäre ganz intime Nuancen, die von der reduzierten Instrumentierung noch in ihrer Dichte verstärkt wurden. Bemerkenswert war auch die Version von „Writing’s on the Wall“. Das Titellied des James-Bond-Films „Spectre“ wurde abwechselnd im Solo und Duett gesungen und von prononcierten Pianoläufen gestreichelt. Mit „I See You“ aus „Avatar“ kam ein weiterer Filmsong zu Gehör. Solistisch kraftvoll und in ihrer souligen Würze überaus hörenswert war auch die Interpretation von „Rehab“ nach dem 2006er Hit von Amy Winehouse.

Weitere Titel waren „Zombie“ von den Cranberries und das feurige „Sway“ von Michael Bublé, bei der in St. Nazarius stellenweise mitgeklatscht wurde. Ansonsten aber dominierte die bei dieser Veranstaltung prominent in Szene gesetzte kontemplative Ruhe, die ganz auf Hören und Sehen ausgerichtet ist.

Als Schule mit Schwerpunkt Musik war das Goethe-Gymnasium wiederholt in Lorsch zu Gast. Bestärkt durch den Erfolg des vergangenen Jahres, als das Team Offene Kirche 1200 Euro an die Bärenherz-Stiftung in Wiesbaden spenden konnte, wurde auch beim diesjährigen Saisonfinale für den guten Zweck gesammelt. Empfänger des Geldes soll diesmal der Hospiz-Verein Bergstraße sein.

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 21.02.2019