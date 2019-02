Zug um Zug 400 Kilometer im Jahr im Wasser unterwegs

Lorsch.Es ist gar nicht so leicht, von Ulrich Schulze-Ganzlin ein Bild zu bekommen, das ihn in seinem sportlichen Element zeigt: im Wasser. In vielen öffentlichen Schwimmbädern herrscht inzwischen ein Fotografierverbot. Auch im Bensheimer Hallenbad ist der Zutritt mit Kamera nur mit besonderer Genehmigung erlaubt. Mindestens zwei Mal in der Woche trainiert Schulze-Ganzlin im Basinus-Bad als Mitglied der Leistungsgruppe der SSG Bensheim. Jetzt ist der erfolgreiche Schwimmer – unter anderem zehnfacher Hessenmeister – erstmals nominiert für die Wahl zum Sportler des Jahres der Stadt Lorsch.

Jahrelang Wasserball gespielt

Wassersport betreibt der 61-Jährige seit seiner Jugend. Als Grundschulkind lernte Schulze-Ganzlin, der aus Bad Soden am Taunus stammt, schwimmen. Als Student der Elektrotechnik spielte er in Darmstadt mit Begeisterung sieben Jahre lang Wasserball.

Dass es kein entsprechendes Angebot in der direkten Umgebung gibt, bedauert er etwas. Für Schwimmer, die wie er ihre Bahnen ziehen möchten, seien die Bedingungen aber gut. Schulze-Ganzlin lobt nicht nur das Bensheimer Hallenbad, sondern auch das Waldschwimmbad in Lorsch, in dem ebenfalls Strecken für Schnellschwimmer vom normalen Badebetrieb abgetrennt werden. In der frischen Luft – im Freibad und auch am Badesee – schwimmt er, sobald die Sommersaison eröffnet wird. Gerne auch wenn das Wetter nicht schön ist, denn dann haben die Sportler Becken oder See weitgehend für sich.

Rund 400 Kilometer hat Schulze-Ganzlin in den vergangenen zwölf Monaten Zug um Zug im Wasser zurückgelegt. Die fünf Kilometer schwimmt er im jetzigen Alter in 1,17 Stunden, die 50 Meter in 32 Sekunden. „Ich bin ein guter Schwimmer“, sagt der Lorscher über sich. Er fügt aber umgehend an: „Es gibt genügend andere, die besser schwimmen.“

Schon angemeldet für die DM

Neben den zehn Hessenmeisterschaften – den jüngsten Titel fügte er in diesem Jahr beim Wettkampf in Battenberg hinzu – hat Schulze-Ganzlin mehrere Titel als Vizemeister in Hessen und Baden-Württemberg geholt. Für die Deutsche Meisterschaf, die Anfang April in Halle startet, ist der Lorscher schon angemeldet. Über 1500 und 800 Meter will er sein Können beweisen. Auf der Bühne im Rampenlicht steht er allerdings nicht so gerne.

Er schwimme nicht aus dem Grund, um sich um Sekunden zu verbessern und Titel zu gewinnen, sondern um eine gute Leistung zu halten und um etwas für die Fitness und die Gesundheit zu tun, sagt der Elektroingenieur, der vor vielen Jahren aus beruflichen Gründen an die Bergstraße kam.

Über die Vorzüge des Schwimmsports kann der verheiratete Vater von drei Kindern, der früher viel Triathlon betrieben hat, ins Schwärmen geraten. Gerade für ältere Sportler, die aus gesundheitlichen Gründen kein intensives Lauftraining mehr absolvieren können, sei diese Disziplin ideal: Verschleißarm, gut für den Kreislauf und die Gelenke – und sogar bei eventuellem Übergewicht problemlos machbar, listet Ulrich Schulze-Ganzlin unter anderem auf.

Wunsch: Sportstätten erhalten

Schwimmen ist für ihn „eine Kulturtechnik“, deren Beherrschung möglichst flächendeckend für jeden möglich gemacht werden sollte. Leider seien viele Schwimmbäder, in den späten 1960er und frühen 1970er Jahren gebaut, in die Jahre gekommen – und einige Hallenbäder in der Umgebung, wie etwa in Pfungstadt, geschlossen worden. Auch im Schulsport – etwa an der Lorscher Wingertsbergschule – gehöre Schwimmen nicht mehr zum regelmäßig organisierten Unterrichtsangebot.

Dass das Interesse am Schwimmen groß ist, zeigten unter anderem die von Vereinen angebotenen Kurse zum Schwimmenlernen, die meist sofort ausgebucht sind. Der Erhalt von Sportstätten liegt auch dem ehrenamtlichen Kommunalpolitiker Schulze-Ganzlin am Herzen. Seit 1992 ist er für die Sozialdemokraten in der Lorscher Stadtverordnetenversammlung aktiv.

Wenn Freizeit übrig bleibt, nutzt Ulrich Schulze-Ganzlin sie fürs Radfahren – besonders gerne ist er mit dem Mountainbike unterwegs. Zudem bezeichnet er sich als einen „leidenschaftlichen Skifahrer“. Auch im Vorstand des noch jungen Vereins „Wohnvision Bergstraße“ engagiert er sich.

Die Nominierung für die Sportlerwahl freut den Lorscher. Schulze-Ganzlin wünscht sich, dass sie als Werbung für seine Sportart, für das Vereinsschwimmen und das Angebot in der Region wirkt.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 22.02.2019