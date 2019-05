Zum dritten Mal Seniorenflohmarkt

Lorsch.Zum dritten Mal wird es am Johanniter-Haus in Lorsch einen „Seniorenflohmarkt“ geben. Termin ist am 25. Mai (Samstag).

Der Flohmarkt wird vom Ambulanten Pflegedienst in Zusammenarbeit mit dem Johanniter-Haus veranstaltet, erinnert Sozialdienstleiterin Ursula Knigge. Gehandelt werden kann in der Mannheimer Straße in der Zeit von 14 bis 17 Uhr, und zwar auf dem Außengelände. Bei Regen

...