Zum Erntedank vegetarisch aufgetischt

Lorsch.Alljährlich nach der offiziellen Erntedankfeier der katholischen Pfarrgemeinde St. Nazarius lädt der Frauenbund zu einer von den katholischen Frauen ausgearbeiteten Erntedankfeier in die Pfarrkirche und anschließend zum gemeinsamen Vespern in das Paulusheim ein. IN diesem Jahr allerdings ohne die Frauenbund-Vorsitzenden Walfriede Heinz, die wegen eines Unfalls im Krankenhaus weilte.

In

...